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Кремль отреагировал на указ Зеленского об отказе переговоров с Путиным

Песков заявил, что в Москве будут ждать изменения позиции президента Украины Зеленского

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Москве будут ждать изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского, который накануне подписал указ об отказе переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его реакцию приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера допустил, что в этой ситуации в Москве могут дождаться следующего президента Украины.

В то же время Песков подчеркнул, что переговоры с Украиной вести нужно. «Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков сообщал, что действующий президент Украины давно принял решение отказаться от переговоров с Россией.

Накануне Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Согласно указу, действие которого наступает в силу со дня опубликования, констатируется невозможность проведения переговоров с российским президентом. Помимо этого, Зеленский рекомендовал Верховной Раде в ускоренном режиме принять законопроекты «о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации».

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Анна Щербакова
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