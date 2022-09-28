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Кремль прокомментировал решение Зеленского отказаться от переговоров с Россией

Песков заявил, что Зеленский решил отказаться от переговоров с Россией уже давно

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно принял решение отказаться от переговоров с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление украинского лидера, передает РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря президента России, Зеленский не высказал новой мысли относительно переговоров с Москвой.

«Он давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать, он давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров», — отметил Песков.

До этого представитель Кремля рассказал, что президент России на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы вести переговоры с Киевом при соблюдении одного основополагающего принципа.

27 сентября президент Украины сообщил, что если Россия признает референдумы, то ему будет не о чем разговаривать с Путиным.

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Анна Щербакова
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