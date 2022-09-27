В Кремле разъяснили новые условия переговоров с Киевом

Путин рассказал Эрдогану о готовности к переговорам с Киевом при достижении всех целей СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял, что Москва готова вести переговоры с Киевом при соблюдении одного основополагающего принципа. Таким образом информацию о новых условиях для переговоров с украинской стороной разъяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Речь идет о достижении всех целей специальной военной операции (СВО). «По мере того, как меняется ситуация, меняются и условия — об этом мы неоднократно говорили», — рассказал пресс-секретарь и добавил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры.

По словам Пескова, на встрече глав государств также было отмечено, что Украина «полностью ушла с переговорного трека».

26 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Путин заявил Эрдогану о готовности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях. По словам министра, президент сказал об этом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российский лидер встретился с турецким коллегой на саммите ШОС в Самарканде 16 сентября. В ходе переговоров они обсудили, в частности, конфликт на Украине и ситуацию с поставками зерна через коридор в Черном море.