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Глава МИД Турции рассказал о готовности Путина вернуться к переговорам с Киевом

Глава МИД Турции Чавушоглу: Путин готов к переговорам с Киевом на новых условиях

Фото: Annette Riedl /dpa / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях. Об этом рассказала глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

По словам министра, глава России сказал об этом Эрдогану на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — заявил Чавушоглу, отметив, что с каждым днем это становится сложнее.

Ранее глава турецкого МИД заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Наши усилия направлены на то, чтобы организовать их встречу», — подчеркнул турецкий министр.

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Виктория Кондратьева
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