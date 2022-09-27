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Зеленский предупредил Россию о последствиях признания результатов референдумов

Зеленский: если Россия признает референдумы, мне будет не о чем разговаривать с Путиным

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты референдумов, то ему больше не о чем разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным. О таких последствиях он предупредил на заседании Совета Безопасности ООН.

Он назвал такое развитие событий осуществлением «крымского сценария». «Аннексия — это тот шаг, который ставит его один на один против всего человечества. И сигнал требуется от каждой страны в мире. Я верю в вашу способность действовать», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также заявил, что Киев должен получить «четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выступает против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН. По его словам, это не соответствует правилам. Дипломат подчеркнул, что Россия не против самого по себе участия в мероприятии украинского лидера или его представителей, однако оно должно быть очным.

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Ксения Назарова
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