Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН

Постпред Небензя: виртуальное участие Зеленского в Совбезе ООН противоречит правилам

Россия выступает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Дипломат пояснил, что это противоречит правилам. Небензя подчеркнул, что участие украинского лидера в мероприятии должно быть очным. «Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против самого по себе участия президента Украины или его представителей. Помимо того, что этого требуют правила, это еще и вопрос уважения к Совету Безопасности. Совет не должен превращаться в площадку для политических шоу», — заявил он.

По мнению постпреда России, отступление от правил в данных вопросах «наносит самый серьезный ущерб авторитету Совета».

Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил против попыток исключить Россию из Совбеза ООН. Он сообщил, что провел долгую беседу с главой МИД России Сергеем Лавровым, и поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию. По его мнению, эти меры «нацелены на восстановление мира на Украине». Зеленский отметил, что ООН не способна эффективно реагировать на спецоперацию России на Украине.