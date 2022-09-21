Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лавров заявил об актуальности целей спецоперации

Глава МИД Лавров заявил, что поставленные цели СВО актуальны и будут выполнены

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об актуальности целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу Newsweek.

«Своими действиями по взращиванию на Украине русофобского неонацистского режима, военному освоению и превращению ее территории в плацдарм для сдерживания России Запад не оставил нам иного выбора, кроме проведения специальной военной операции. Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины», — сказал он.

По его словам, поставленные цели спецоперации будут выполнены вне зависимости от того, сколько времени это займет.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что граждане страны демонстрируют патриотизм во время спецоперации на Украине. «Наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Донбасса», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл подробности обстрела ЗАЭС
Россия останется на МКС до 2028 года
В России рассказали о необходимых мерах поддержки населения при мобилизации
Лавров рассказал о степени участия США в конфликте на Украине
Кадыров заявил об ответственности США за вероятный «новый Чернобыль»
Модель плюс-сайз раскрыла мужчинам «правильный» способ любить полных девушек
В России оценили иранскую копию «Корнета»
В бундестаге выступили против военных поставок Украине
Собчак ответила на слухи об эмиграции в Израиль
Пожирающие мозг амебы стали распространяться быстрее из-за изменения климата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.