Лавров заявил об актуальности целей спецоперации

Глава МИД Лавров заявил, что поставленные цели СВО актуальны и будут выполнены

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об актуальности целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу Newsweek.

«Своими действиями по взращиванию на Украине русофобского неонацистского режима, военному освоению и превращению ее территории в плацдарм для сдерживания России Запад не оставил нам иного выбора, кроме проведения специальной военной операции. Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины», — сказал он.

По его словам, поставленные цели спецоперации будут выполнены вне зависимости от того, сколько времени это займет.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что граждане страны демонстрируют патриотизм во время спецоперации на Украине. «Наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Донбасса», — сказал он.