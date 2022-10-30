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17:27, 30 октября 2022Россия

Уничтожение диверсантов при попытке высадиться в Энергодар показали на видео

Минобороны России показало уничтожение диверсантов ВСУ при попытке высадки в Энергодаре

Минобороны России показало на видео момент уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища. Запись публикует РИА Новости.

На видео показана съемка прибором ночного видения. В ролике продемонстрировано, как плавсредство диверсантов движется по воде, а затем попадает под огонь российских военных. Помимо этого, видны всплески воды от попадания боеприпасов в цель. В Минобороны также доложили, что при попытке высадки диверсантов для проникновения в Энергодар в Запорожской области был уничтожен один украинский быстроходный катер.

Помимо этого, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район и готовят его к уличным боям. В настоящее время под контролем российских военных находится более 70 процентов области. При этом украинские войска все еще удерживают областной центр, город Запорожье.

29 октября бойцы ВСУ также обстреляли инфраструктуру Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщил глава города Александр Волга. Удар был нанесен по техническому парку предприятия «Проминь».

Варвара Кошечкина
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