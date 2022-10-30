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15:44, 30 октября 2022Россия

Киев начал превращать Запорожье в укрепрайон и готовить к уличным боям

Рогов заявил, что Киев превращает Запорожье в укрепрайон и готовит город к уличным боям

Фото: Reuters

Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район и готовят его к уличным боям. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас находится под контролем российских военных более 70 процентов Запорожской области. При этом украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.

«Киевские боевики превращают город в один большой укрепленный район, готовясь к уличным боям», — заявил Рогов. Он рассказал, что бойцы ВСУ сейчас занимают детские сады, а также школы и больницы. Помимо этого, войска Украины небольшими частями размещаются в многоэтажных домах для ведения огня. «При этом обязательное условие, чтобы в этих домах жили и мирные люди, которыми можно прикрыться», — утверждает член главного совета администрации области.

В субботу, 29 октября, в Запорожье произошел взрыв. Владимир Рогов рассказал, что примерно в 12:25 в областном центре, который находится под контролем киевского режима, был зафиксирован «объемный громкий взрыв». После этого в небо поднялся большой столб дыма. Позднее выяснилось, что взрыв зафиксирован на местном алюминиевом комбинате. В этом месте базировались иностранные наемники.

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Варвара Кошечкина
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