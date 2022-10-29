Власти рассказали о подробностях взрыва в Запорожье

Рогов сообщил, что взрыв в Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, где были наемники

Произошедший в Запорожье взрыв зафиксирован на местном алюминиевом комбинате. В этом месте базировались иностранные наемники. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК) остается базой иностранных наемников. «И ранее на комбинате были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов», — рассказал член главного совета администрации Запорожской области.

В заключение Рогов добавил, что сообщения киевских властей о том, что якобы нет потерь со стороны ВСУ, «доказывают, что они не считают боевиков за людей». «А высоченный столб дыма после сегодняшнего прилета, не иначе, [власти Украины] объяснят тем, что попадание было в... кучу листвы», — заверил он.

О том, что в Запорожье произошел взрыв, стало известно ранее в субботу, 29 октября. В тот момент Рогов рассказал, что примерно в 12:25 в областном центре, который находится под контролем киевского режима, был зафиксирован «объемный громкий взрыв». После этого в небо поднялся большой столб дыма.