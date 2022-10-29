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13:27, 29 октября 2022Россия

В Запорожье произошел взрыв

Рогов заявил, что в городе Запорожье произошел взрыв, виден большой столб дыма
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: РИА Новости

В Запорожье произошел взрыв. Об этом в субботу, 29 октября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что примерно в 12:25 в областном центре, который находится под контролем киевского режима, зафиксирован «объемный громкий взрыв». После этого в небо поднялся большой столб дыма. Подробности произошедшего власти Запорожской области пообещали привести позже.

По предварительным данным ТАСС, в городе был поврежден объект критической инфраструктуры.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. 5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами.

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Варвара Кошечкина
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