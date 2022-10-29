В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по Энергодару

Глава Энергодара Запорожской области Волга сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара в Запорожской области, сообщил глава города Александр Волга в Telegram.

По словам Волги, удар был нанесен по техническому парку коммунального предприятия «Проминь». Также он заявил, что Украина пытается безосновательно обвинить Россию в обстреле собственной территории.

«Сегодня украинские нацисты в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре (...) Жертв нет. Попытка украинских СМИ обвинить Вооруженные силы РФ в обстреле коммунального предприятия не выдерживает никакой критики», — заявил он.

Ранее Энергодар уже подвергался обстрелу со стороны ВСУ. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, было зафиксировано три удара по гостинице.