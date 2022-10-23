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11:26, 23 октября 2022Россия

В Запорожской области сообщили о новом обстреле ВСУ

В Запорожской области заявили о новом обстреле Энергодара ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили новый обстрел по городу Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов отметил, что в Энергодаре находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). По его данным, зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город. Информации о пострадавших нет, объем ущерба уточняется.

Он уточнил, что обстрел велся с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, для обстрела использовались 155-миллиметровые американские гаубицы М777.

Рогов добавил, что за сутки ВСУ нанесли по Энергодару и его окрестностям более 40 ударов.

Ранее Рогов заявил, что у ВСУ есть задача любой ценой захватить Херсон и ЗАЭС до конца осени. По его мнению, такой план хочет реализовать президент Украины Владимир Зеленский, так как считает важным показать видимые успехи Киева до выборов в конгресс США.

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Сергей Истомин
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