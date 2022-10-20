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09:09, 20 октября 2022Россия

В Запорожской области объяснили желание Украины захватить ЗАЭС

Владимир Рогов: Украина намерена захватить ЗАЭС до проведения выборов в Конгресс США

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Вооруженным силам Украины (ВСУ) поставили задачу любой ценой захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) до конца осени. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский намерен реализовать такой план, поскольку ему важно показать видимые успехи украинской армии до выборов в конгресс США, которые пройдут 8 ноября.

«Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция, чтобы привлечь к своей жалкой персоне внимание международного сообщества», — объяснил он.

Ранее Рогов сообщал о попытке украинского десанта высадиться в Энергодаре для захвата ЗАЭС. Позднее в Министерстве обороны России заявили, что российским военным удалось отбить атаку ВСУ, уничтожив более 90 украинских военных.

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Алевтина Запольская
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