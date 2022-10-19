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13:57, 19 октября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении десанта ВСУ на территории Запорожской АЭС

Минобороны России заявило об уничтожении десанта ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС
СюжетМинобороны:

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Российским военным удалось уничтожить десант Вооруженных сил Украины, который пытался захватить территорию около Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявило Минобороны России в Telegram-канале.

В российском ведомстве уточнили, что украинцы задействовали 37 лодок и катеров, пытаясь высадиться на берег Каховского водохранилища для захвата территории ЗАЭС.

Потери противника составили более 90 солдат и 14 лодок, остатки десанта ВСУ были рассеяны артобстрелом в акватории Каховского водохранилища, подчеркнули в Минобороны.

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Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о попытке украинского десанта высадиться в Энергодаре для захвата ЗАЭС.

По его сведениям, бой продлился несколько часов и атаку ВСУ удалось отбить.

Оружие России
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Анна Щербакова
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