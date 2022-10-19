Минобороны заявило об уничтожении десанта ВСУ на территории Запорожской АЭС

Минобороны России заявило об уничтожении десанта ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС

Российским военным удалось уничтожить десант Вооруженных сил Украины, который пытался захватить территорию около Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявило Минобороны России в Telegram-канале.

В российском ведомстве уточнили, что украинцы задействовали 37 лодок и катеров, пытаясь высадиться на берег Каховского водохранилища для захвата территории ЗАЭС.

Потери противника составили более 90 солдат и 14 лодок, остатки десанта ВСУ были рассеяны артобстрелом в акватории Каховского водохранилища, подчеркнули в Минобороны.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о попытке украинского десанта высадиться в Энергодаре для захвата ЗАЭС.

По его сведениям, бой продлился несколько часов и атаку ВСУ удалось отбить.