Стало известно о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС

Рогов сообщил, что украинский десант попытался захватить Запорожскую АЭС, атака отбита

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадить на катерах десант в Энергодаре. Об этом РИА Новости сообщили власти региона.

Противник пытался захватить Запорожскую АЭС. Бой шел несколько часов, атаку удалось отбить.

3 сентября ВСУ также планировали высадить десант в Энергодар и расположенную в нем Запорожскую АЭС с использованием быстроходных катеров иностранного производства. Разведка вовремя обнаружила противника и передала координаты в штаб. Командование вызвало авиацию, в частности, многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52, которым удалось уничтожить передовой отряд противника.

Ранее сообщалось, что Энергодар оказался полностью обесточен из-за ракетного удара ВСУ по подстанции «Луч», в настоящее время в городе ведутся восстановительные работы. Кроме того, украинские войска нанесли удар по зданию администрации города из американской РСЗО HIMARS.