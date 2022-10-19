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09:01, 19 октября 2022Россия

Стало известно о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС

Рогов сообщил, что украинский десант попытался захватить Запорожскую АЭС, атака отбита

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадить на катерах десант в Энергодаре. Об этом РИА Новости сообщили власти региона.

Противник пытался захватить Запорожскую АЭС. Бой шел несколько часов, атаку удалось отбить.

3 сентября ВСУ также планировали высадить десант в Энергодар и расположенную в нем Запорожскую АЭС с использованием быстроходных катеров иностранного производства. Разведка вовремя обнаружила противника и передала координаты в штаб. Командование вызвало авиацию, в частности, многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52, которым удалось уничтожить передовой отряд противника.

Ранее сообщалось, что Энергодар оказался полностью обесточен из-за ракетного удара ВСУ по подстанции «Луч», в настоящее время в городе ведутся восстановительные работы. Кроме того, украинские войска нанесли удар по зданию администрации города из американской РСЗО HIMARS.

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Марина Совина
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