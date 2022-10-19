ВСУ нанесли нанесли удар из HIMARS по зданию администрации Энергодара

Украинские военные нанесли ракетный удар из HIMARS по администрации Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по зданию администрации Энергодара и другим объектам гражданской инфраструктуры города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации.

«(...) нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Кроме того, аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Поврежден мост при въезде в город, а также подстанция "Луч"», — заявили власти.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об усилении обстрела Энергодара со стороны ВСУ. По его словам, украинские войска открыли огонь вечером 18 октября по различным районам города. Было зафиксировано около 10 попаданий в районах тепловой электростанции (ТЭС) и промзоны. Также Рогов отметил, что в городе частично пропало электричество. «В данный момент обстрелы города продолжаются», — подчеркнул он.

