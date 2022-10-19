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08:23, 19 октября 2022Россия

ВСУ нанесли нанесли удар из HIMARS по зданию администрации Энергодара

Украинские военные нанесли ракетный удар из HIMARS по администрации Энергодара
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по зданию администрации Энергодара и другим объектам гражданской инфраструктуры города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации.

«(...) нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Кроме того, аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Поврежден мост при въезде в город, а также подстанция "Луч"», — заявили власти.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об усилении обстрела Энергодара со стороны ВСУ. По его словам, украинские войска открыли огонь вечером 18 октября по различным районам города. Было зафиксировано около 10 попаданий в районах тепловой электростанции (ТЭС) и промзоны. Также Рогов отметил, что в городе частично пропало электричество. «В данный момент обстрелы города продолжаются», — подчеркнул он.

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Анжелика Бережная
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