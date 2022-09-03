Стало известно о применении ВСУ иностранных катеров при попытке взять Энергодар

Боец с позывным Скиф: десант ВСУ штурмовал Энергодар на катерах иностранного производства

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ), который предпринял попытку взять штурмом город Энергодар и расположенную в нем Запорожскую АЭС, применял быстроходные катера иностранного производства, которые шли без света на больших скоростях. Об этом рассказал принимавший участие в отражении атаки боец с позывным Скиф, сообщает в субботу, 3 сентября, РИА Новости.

«Хотели быстрый штурм, быстрое преодоление водной глади», — пояснил он, уточнив, что один такой катер способен взять на борт до 15 человек.

По словам собеседника агентства, украинский десант обнаружила разведка, которая передала координаты в штаб, поскольку дальность не позволяла работать по нему стрелковым оружием. Командование вызвало авиацию, в частности, многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52, которым удалось уничтожить передовой отряд противника.

Нападавшим оказали «колоссальное сопротивление», несмотря на то что они тщательно готовили захват Запорожской АЭС, отметил российский боец, добавив, что станция находится под надежной защитой, и российские подразделения готовы к любым провокациям. Украинским военным надолго запомнится этот «мощнейший удар», полагает он.

Ранее 3 сентября появились первые кадры с места, где российской авиацией был уничтожен украинский десант в районе Энергодара. Сообщается, что были потоплены пять моторных лодок, еще четыре — загорелись и впоследствии были ликвидированы, еще 11 ушли в направлении Марганца.