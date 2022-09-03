Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Появилось видео с места уничтожения украинского десанта в районе Энергодара

Корреспондент «Известий» показал первые кадры с места уничтожения десанта ВСУ в Энергодаре

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал первые кадры с места, где российской авиацией был уничтожен украинский десант в районе Энергодара. Об это сообщается на сайте издания.

По словам журналиста, были потоплены пять моторных лодок, четыре — загорелись и впоследствии были ликвидированы, еще 11 ушли в направлении Марганца. На видео военный корреспондент берет комментарий у военнослужащего с позывным Скиф.

Он рассказал, что на воде появилась группа десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую обнаружила российская разведка и передала данные в вышестоящий штаб. В результате «отряд был уничтожен одним заходом».

Отмечается, что в операции были задействованы два Су-30 и два вертолета Ка-52. Скиф уточнил, что лодки с украинскими военными двигались на большой скорости и без света.

По словам российского военного, отряд ВСУ хотел штурмовать Запорожскую АЭС. Однако сделать это не удалось.

Обсудить
Последние новости
Михаила Горбачева похоронили в Москве
Появилось видео с места уничтожения украинского десанта в районе Энергодара
В Италии заявили об ответственности Европы за рост энергетических цен
Пассажир спрыгнул на платформу московского метро и попал на видео
Twitter захотела прочитать личную переписку со смартфона Илона Маска
В Праге начался антиправительственный митинг
Бывшему участнику «Дома-2» сломали челюсть в ночном клубе
Российский боец раскрыл подробности операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС
Раскрыта причина смерти туристов на Камчатке
Фигуристка из Эквадора рассказала о желании потренироваться у Тутберидзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.