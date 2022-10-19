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08:41, 19 октября 2022Россия

Энергодар оказался полностью обесточен из-за обстрела ВСУ

Глава Энергодара: город полностью обесточен после ракетного удара ВСУ по подстанции «Луч»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Энергодар оказался полностью обесточен из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Луч». Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас в городе-спутнике Запорожской АЭС ведутся восстановительные работы.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по администрации Энергодара из американской РСЗО HIMARS. Кроме того, аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Поврежден мост при въезде в город. Пострадавших в результате обстрела нет.

17 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Энергодар и атомная станция являются «целями номер один» для украинских властей.

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Марина Совина
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