Стало известно об употреблении военными ВСУ наркотиков на боевых заданиях
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически употребляли наркотики на боевых заданиях. Об этом РИА Новости рассказали пленные.
По словам старшины разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ старшего сержанта Виталия Катранича, украинские военные «больше выпивали». «Наркотики, когда на диверсионные [задания] выходили, принимали», — пояснил он, уточнив, что это был амфетамин, после чего военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.
Эту информацию подтвердил сержант полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец. Он рассказал, что под воздействием наркотиков украинские военные не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия. «Здесь были парни из ДНР, которые воевали, и говорили, что мы стреляем в него, а он встает и дальше идет, такие наркотические средства, что человек не чувствует боли», — поделился он. По словам Швеца, они упоминали «желтые ампулы и какой-то шприц». На уточняющий вопрос, находились ли у военных американские препараты, он ответил утвердительно.
Ранее бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко заявил, что солдаты ВСУ расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков.