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07:13, 19 октября 2022Бывший СССР

Стало известно об употреблении военными ВСУ наркотиков на боевых заданиях

РИА Новости: военные ВСУ употребляли наркотики на боевых заданиях

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически употребляли наркотики на боевых заданиях. Об этом РИА Новости рассказали пленные.

По словам старшины разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ старшего сержанта Виталия Катранича, украинские военные «больше выпивали». «Наркотики, когда на диверсионные [задания] выходили, принимали», — пояснил он, уточнив, что это был амфетамин, после чего военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.

Эту информацию подтвердил сержант полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец. Он рассказал, что под воздействием наркотиков украинские военные не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия. «Здесь были парни из ДНР, которые воевали, и говорили, что мы стреляем в него, а он встает и дальше идет, такие наркотические средства, что человек не чувствует боли», — поделился он. По словам Швеца, они упоминали «желтые ампулы и какой-то шприц». На уточняющий вопрос, находились ли у военных американские препараты, он ответил утвердительно.

Ранее бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко заявил, что солдаты ВСУ расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков.

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Марина Совина
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