Бывший офицер заявил о расстреле украинских военных пьяными солдатами ВСУ

Экс-офицер Гнатенко заявил, что пьяные солдаты ВСУ расстреливали собственных сослуживцев

Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что "обдолбятся" или "оббухаются", и начинается, для забавы (...) За людей, по сути, никто так и не считал. Там свои валили… не доходя до фронта», — отметил он.

По словам экс-офицера, он решил покинуть территорию Украины и выехал в Россию.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в населенных пунктах региона, занятых войсками Вооруженных сил Украины, происходят мародерства и расстрелы людей. На харьковской территории, которую оставили российские военные, ситуация остается напряженной, так как многие люди не смогли эвакуироваться, отметил он.

