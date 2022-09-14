В Харьковской области рассказали о мародерстве и расстрелах со стороны ВСУ

Ганчев: в занятых ВСУ населенных пунктах Харьковской области происходит мародерство

В населенных пунктах Харьковской области, занятых войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), происходят мародерства и расстрелы людей, заявил глава региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия-24».

На харьковской территории, которую оставили российские военные, ситуация остается напряженной, так как многие люди не смогли эвакуироваться, отметил Ганчев.

«До нас доходит информация, что происходят жестокие вещи: людей расстреливают, мародерство. Но показывается это в СМИ, что как будто это российские войска, отходя, убивали и грабили. Это главная такая опасность провокации. Знаю точно, что иностранные наемники расстреливают людей прямо на улице», — рассказал он.

Ранее Ганчев сообщил, что многих жителей Харьковской области невозможно эвакуировать из-за отсутствия связи.

После обострения боевых действий в Харьковской области тысячи жителей спешно покинули свои дома и перебрались в Россию. Основной поток беженцев пришелся на Белгородскую область. В пунктах пропуска через границу, где поначалу скопилось много людей, ускорили время перехода.