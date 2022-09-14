В Харьковской области рассказали о невозможности эвакуировать людей

В Харьковской области заявили о невозможности эвакуации людей из-за связи

Многих жителей Харьковской области невозможно эвакуировать из-за отсутствия связи. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Люди смогли покинуть территорию, но очень большое количество людей там осталось. Ситуация остается крайне сложной. Физически они не успели выехать, отсутствовала коммуникация, связь, поэтому достаточно большое количество людей осталось», — рассказал он.

Ранее стало известно, что после обострения боевых действий в Харьковской области тысячи жителей спешно покинули свои дома и перебрались в Россию. Основной поток беженцев пришелся на Белгородскую область. В пунктах пропуска через границу, где поначалу скопилось много людей, ускорили время перехода.

Здесь же оказывали первую помощь, помогали с едой, водой и одеждой. Работали волонтеры. От границы людей сразу отправляли в пункты временного размещения. В пункте работают волонтеры: раздают людям одежду, обувь, необходимые предметы обихода.