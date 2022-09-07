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Росгвардейцы нашли оружие и наркотики в 25 схронах под Запорожьем и Херсоном

Росгвардия заявила о задержании 137 пособников СБУ и ВСУ под Запорожьем и Херсоном

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), и нашли 25 оружейных схронов в Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Ленте.ру» в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в схронах было различное вооружение, в том числе и иностранного производства. В общей сложности в тайниках нашли шесть противотанковых управляемых ракет, два 14,5-миллиметровых крупнокалиберных пулемета, 27 гранатометов и более 100 выстрелов к ним, реактивный пехотный огнемет, более 270 ракет к реактивной системе залпового огня, 175 единиц стрелкового оружия и несколько десятков тысяч патронов.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Кроме оружия, Росгвардия нашла в этих схронах и 283 грамма наркотических веществ. Военнослужащие также обезвредили 189 килограммов тротила и более 600 мин и артиллерийских снарядов.

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Владимир Шарапов
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