Литовцы собрали 750 тысяч долларов на три морских беспилотника Украине

Литовский журналист объявил о конце сбора $750 тысяч на морские беспилотники Украине

Граждане Литвы смогли собрать 750 тысяч долларов на три морских беспилотника Украине, написал в Twitter литовский журналист Андриус Тапинас. По его мнению, они должны испугать российский черноморский флот.

«Литовцы сделали это! Мы закрыли сбор средств и за 750 000 долларов купим три морских беспилотника для Украины», — сообщил Тапинас, указав, что дроны назовут «Peace Дец», «Peace Да» и «Peace Дюк».

Ранее глава литовского министерства обороны Арвидас Анушаускас заявил, что республика не будет передавать Украине самоходные гаубицы PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), находящиеся на вооружении армии страны.