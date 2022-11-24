Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 24 ноября 2022Бывший СССР

Литовцы собрали 750 тысяч долларов на три морских беспилотника Украине

Литовский журналист объявил о конце сбора $750 тысяч на морские беспилотники Украине

Фото: Jason Reed / Reuters

Граждане Литвы смогли собрать 750 тысяч долларов на три морских беспилотника Украине, написал в Twitter литовский журналист Андриус Тапинас. По его мнению, они должны испугать российский черноморский флот.

«Литовцы сделали это! Мы закрыли сбор средств и за 750 000 долларов купим три морских беспилотника для Украины», — сообщил Тапинас, указав, что дроны назовут «Peace Дец», «Peace Да» и «Peace Дюк».

Ранее глава литовского министерства обороны Арвидас Анушаускас заявил, что республика не будет передавать Украине самоходные гаубицы PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), находящиеся на вооружении армии страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды
СБУ задержала переправлявшего через Днепр людей херсонца
Госдума приняла закон о бюджете
Рябков рассказал о ходе консультаций по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
Марго Робби назвала свою самую значимую роль в кино
Настасья Самбурская показала фигуру в спортзале
Насмерть замерзшая во дворе дома четырехлетняя россиянка страдала лунатизмом
Россиянин ранил ножом двухлетнюю дочь знакомого во время застолья
Владелец «Манчестер Юнайтед» высказался об уходе Роналду из клуба
Школьника отстранили от занятий из-за прически как у известного футболиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.