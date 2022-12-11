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00:39, 12 декабря 2022Бывший СССР

Киев не смог договориться с Берлином о поставке немецких танков

Глава МИД Украины Кулеба: Берлин пока не дал согласия Киеву на отправку танков Leopard 2

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Киев пока не смог получить от Берлина согласие на отправку на Украину боевых танков Leopard 2. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба немецкий телеканалу ARD.

«Такое решение еще не принималось, никаких обязательств нет», — отметил он. Кулеба добавил, что власти Украины работают над данным вопросом.

Глава украинского МИД также выразил недоумение, почему правительство ФРГ медлит с поставкой основных боевых танков, поскольку недостаточная вооруженность украинской армии затянет боевых действия. По мнению Кулебы, такой расклад не в интересах ни самой Украины, ни ее западных союзников.

В ноябре посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что надеется на поставку немецких танков Leopard 2. По словам Макеева, Киев также нуждается в боевых машинах пехоты (БМП) Marder, бронетранспортерах Fuchs и Dingo. Кроме того, Украина составила списки необходимого для налаживания работы энергетики в стране и «поделилась ими с немцами».

Ранее стало известно, что Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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Марина Совина
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