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17:22, 9 декабря 2022Мир

Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО

Handelsblatt: Германия направит Украине 2 системы ПВО Skynex стоимостью 182 млн евро

Фото: Leah Millis / Reuters

Германия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО), передает Handelsblatt.

Концерн Rheinmetall направит Киеву две системы ПВО Skynex общей стоимостью 182 миллиона евро. Уточняется, что система сбивает атакующие беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами.

Помимо этого, концерн планирует потратить около 12 миллионов евро на грузовики для Украины. Отмечается, что расходы будут покрыты правительством Германии — в настоящее время все еще изучается вопрос о том, какая статья бюджета может быть использована для их покрытия.

Ранее стало известно о решении Болгарии впервые отправить военную помощь Украине. При этом временный министр обороны Димитр Стоянов заявил, что София не сможет поставить Киеву оружие российского производства.

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Анастасия Заикина
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