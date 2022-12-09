Болгария впервые отправит Украине военную помощь

Болгария отправит Украине военную помощь, включающую легкое вооружение и боеприпасы

Болгария впервые направит военную помощь Украине после одобрения парламента. Об этом сообщает агентство Reuters.

До этого момента Болгария оставалась одной из немногих стран ЕС, не оказавших помощь Украине.

Хотя список вооружений засекречен, правительственные чиновники заявили, что пакет помощи будет включать в основном легкое вооружение и боеприпасы. Временный министр обороны Димитр Стоянов заявил, что Болгария, будучи членом НАТО, не может отправить зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые хочет Киев. Стоянов пояснил, что ему в первую очередь следует обеспечивать обороноспособность Болгарии.

В конце сентября Стоянов отказался передать Киеву тяжелое вооружение. По его словам, парламент страны проголосовал за предоставление военно-технической помощи Украине, однако выступил против поставок оружия.

В ноябре в городах Болгарии прошли протесты против поставок оружия на Украину. В частности, в центре Софии перед зданием парламента страны собрались несколько сотен человек и потребовали оспорить в конституционном суде решение парламента Болгарии об оказании военной и военно-технической помощи Украине.