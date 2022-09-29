Болгария отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение

Министр обороны Болгарии Стоянов заявил об отказе поставлять Киеву тяжелое вооружение

Болгария отказалась передать Киеву тяжелое вооружение. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на министра обороны Болгарии Димитра Стоянова.

По его словам, парламент страны проголосовал за предоставление военно-технической помощи Украине, однако выступил против поставок оружия. О них ранее попросил болгарские власти украинский посол Виталий Москаленко.

18 сентября начальник штаба обороны болгарской армии адмирал Эмил Ефтимов на ежегодной конференции Военного комитета НАТО в Эстонии призвал партнеров по блоку к координации в решении вопросов приобретения оружия.

В мае в городах Болгарии прошли протесты против поставок оружия на Украину.

В частности, несколько сотен человек вышли на площадь перед зданием Народного собрания в Софии с требованием сохранить нейтралитет Болгарии по ситуации на Украине и не оказывать военной помощи Киеву. По их мнению, Болгария «должна быть миротворцем», так как «она дала христианство и России, и Украине». «Она приходится матерью и России, и Украине», — заявили протестующие.