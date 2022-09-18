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Болгарский адмирал призвал координировать приобретение оружия в рамках НАТО

Болгария выступила за координацию вопросов приобретения оружия в рамках НАТО
Начало событий в новости Колонну европейской военной техники заметили в Болгарии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Болгария призвала партнеров по НАТО к координации в решении вопросов приобретения оружия. Об этом заявил начальник штаба обороны болгарской армии адмирал Эмил Ефтимов на ежегодной конференции Военного комитета НАТО в Эстонии, передает ТАСС.

Спикер отметил, что коллеги по НАТО нуждаются в приобретении нового вооружения и техники, поэтому необходимо объединить усилия во избежание нежелательной конкуренции между собой. Ефтимов выступил за необходимость выстраивания механизма согласования и поддержки контактов с производителями. Он считает, что долгосрочное прогнозирование и планирование позволит военным предприятиям удовлетворить спрос, который вырос в последнее время.

Адмирал также отметил существенный вклад Болгарии в обеспечение безопасности в регионе в рамках НАТО.

18 сентября сообщалось, что через Болгарию движется колонна европейской военной техники. Машины с вооружениями заметил один из подписчиков проекта Wargonzo. Отмечается, что всего на грузовиках перевозится четыре бронеавтомобиля, три бронетранспортера и самоходная артиллерийская установка. Перевозчик, согласно маркировке, является греческим, а БТР принадлежат итальянской армии. Колонну увидели по дороге в болгарский Бургас, где находится один из главных аэропортов страны.

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Любовь Ширижик
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