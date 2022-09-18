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Колонну европейской военной техники заметили в Болгарии

Проект Wargonzo сообщил о движении колонны европейской военной техники через Болгарию

Фото: Pius Koller/ Globallookpress.com

Проект Wargonzo в своем Telegram-канале сообщил, что через Болгарию движется колонна европейской военной техники. Машины с вооружениями заметил один из подписчиков канала.

Отмечается, что всего на грузовиках перевозится четыре бронеавтомобиля, три бронетранспортера и самоходная артиллерийская установка.

В Wargonzo указали, что перевозчик, согласно маркировке, является греческим, а БТР принадлежат итальянской армии. Колонну увидели по дороге в болгарский Бургас, где находится один из главных аэропортов страны.

Ранее стало известно, что Киев получил от Испании боеприпасы крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщил советник главы украинского МВД Антон Геращенко, а также подтвердил Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Марина Совина
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