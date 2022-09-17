Советник главы МВД Украины Геращенко сообщил о получении боеприпасов из Испании

Украина получила от Испании боеприпасы крупнокалиберной артиллерии. Об этом советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в своем Telegram-канале.

По словам Геращенко, это уже пятая поставка с оружием, которую передал Мадрид «за последние дни».

Как уточняет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на генштаб страны, четыре рейса вылетели с базы Роти в городе Кадис на юго-западе Испании. Всего грузы за эти дни составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов.

В Генштабе также уточнили, что Испания отправила грузовик медицинских средств в ответ на обращение министра обороны Украины, и 20 грузовиков со снаряжением в ответ на обращение относительно материалов и обмундирования для зимы.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном поставку дальнобойных ракет. По его словам, переговоры продолжаются несмотря на заявления Соединенных Штатов о том, что они не собираются поставлять Украине эти ракеты.