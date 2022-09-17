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Украина сообщила о переговорах с США о поставке ракет большей дальности

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что страна обсуждает с США поставку дальнобойных ракет
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба . Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу PBS заявил, что страна обсуждает с США поставку дальнобойных ракет. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, они нам нужны. И у наших генералов отличная линия связи с американскими генералами. Они обсуждают этот вопрос», — отметил глава МИД.

По его словам, переговоры продолжаются несмотря на заявления Соединенных Штатов о том, что они не собираются поставлять Украине эти ракеты. «Я не исключаю варианта, при котором США примут положительное решение по этому конкретному виду оружия», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США включили в новый пакет военной помощи Украине боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Также Киеву передадут 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов и одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов. Кроме того, Украина получит системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения, а также утепленное обмундирование для холодной погоды.

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Марина Совина
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