Раскрыто содержимое нового пакета военной помощи США Украине

Пентагон: в новый пакет военной помощи Украине вошли боеприпасы для ракетных систем HIMARS

В новый пакет военной помощи Украине вошли боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Об этом сообщили в Пентагоне, передает ТАСС.

Также Киеву передадут 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов и одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов. Кроме того, Украина получит системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения, а также утепленное обмундирование для холодной погоды.

Общая сумма переданных вооружений в рамках данного пакета помощи составила 600 миллионов долларов.

13 сентября стало известно, что украинское правительство направило конгрессу США запрос на поставку новых вооружений, в том числе баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS дальностью до 300 километров. После этого координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объявил, что власти США решили поставить Киеву оружие, необходимое для боев на южном и восточном направлениях, в том числе передовые ракетные системы для «продолжения наступления».