США решили поставить Украине передовые ракетные системы

Координатор Кирби сообщил о решении США поставить Украине передовые ракетные системы

Власти США решили поставить Украине оружие, необходимое для боев на южном и восточном направлениях, в том числе передовые ракетные системы. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

Представитель Белого дома уточнил, что речь идет о передаче вооружений и техники, в которых украинская сторона отчаянно нуждается для боевых действий на востоке и на юге. «И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», — уточнил он.

Также политик сообщил, что Вашингтон в ближайшие дни может анонсировать новый пакет военной помощи Киеву.

Ранее Кирби заявил, что Вашингтону необходимо обеспечить поставки Украине необходимой военной помощи для «продолжения наступления». Он напомнил, что украинская сторона сейчас ведет наступление в Донбассе и в Херсонской области.

13 сентября стало известно, что украинское правительство направило конгрессу США запрос на поставку новых вооружений, в том числе баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS дальностью до 300 километров.