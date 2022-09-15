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США призвали обеспечить военную помощь Украине для продолжения наступления

В Белом доме призвали обеспечить военную помощь Украине для продолжения наступления

Фото: Pixabay

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтону необходимо обеспечить поставки Украине необходимой военной помощи для «продолжения наступления». Его слова приводит РИА Новости.

«Украинцы ведут наступление в Донбассе и в Херсонской области, и нам необходимо обеспечить поставки им военных мощностей, необходимых для продолжения наступления», — заявил представитель Белого дома.

При этом Россия неоднократно заявляла, что западные поставки оружия и техники на Украину только усугубляют ситуацию, а российский лидер Владимир Путин говорил, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.

13 сентября стало известно, что украинское правительство направило Конгрессу США запрос на поставку новых вооружений, в том числе баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS дальностью до 300 километров. Киев попросил поставить десятки различных вооружений и боеприпасов, необходимых ему для «продолжения наступления в 2023 году».

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Марина Совина
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