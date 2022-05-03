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В Болгарии прошли протесты против поставок оружия на Украину

Протесты против поставок оружия на Украину прошли в городах Болгарии

Фото: Hristo Rusev / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Протесты против поставок оружия на Украину прошли в городах Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение, передает РИА Новости.

В частности, несколько сотен человек вышли на площадь перед зданием Народного собрания в Софии с требованием сохранить нейтралитет Болгарии по ситуации на Украине и не оказывать военной помощи Киеву. По их мнению, Болгария «должна быть миротворцем», так как «она дала христианство и России, и Украине». «Она приходится матерью и России, и Украине», — заявили протестующие.

Отмечается, что аналогичные митинги прошли и в других болгарских городах.

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Марина Совина
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