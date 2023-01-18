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12:15, 18 января 2023Бывший СССР

Высшее руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом

Глава МВД Украины Монастырский и его зам Енин погибли при крушении вертолета в Броварах

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МВД Украины Денис Монастырский, а также его заместитель Евгений Енин погибли при крушении вертолета Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Киевской области. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

Крушение транспорта произошло во время полета над городом Бровары, вертолет упал на здание детского сада. Вместе с силовиками погибли еще 16 человек, включая троих детей. Пострадали как минимум 22 человека, в том числе 10 несовершеннолетних.

По словам очевидцев, перед крушением вертолет сделал несколько кругов над зданием супермаркета, изменил курс по направлению к центру города, начал резко снижаться и зацепил крышу.

Следствие не исключает диверсию на вертолете

Как пояснил советник погибшего министра Антон Геращенко, ведомство пока не располагает информацией о причинах катастрофы. Рассматриваются версии как об ошибке пилотирования из-за непогоды, так и о намеренном уничтожении вертолета.

Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем

Антон Геращенкосоветник главы МВД

Чиновник отметил, что в районе крушения был густой туман и низкая видимость.

Министр с заместителем летели в одну из горячих точек

Комментируя детали крушения, заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, что находившееся на борту руководство МВД направлялось в одну из горячих точек. С ними на борту были еще семь человек, все они также скончались.

«Конечно, цель — по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел», — подчеркнул чиновник.

Конкретный пункт назначения Монастырского и Есина представитель президента называть не стал.

Монастырский занимал пост главы МВД с 2021 года

Погибший глава МВД Украины вступил на пост в июле 2021 года и сменил Арсена Авакова.

До этого Монастырский работал юристом в крупных западных компаниях, а в 2019 году избрался депутатом Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа».

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Алевтина Запольская
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