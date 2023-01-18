В СБУ назвали версии крушения вертолета в Броварах

СБУ: вертолет в Броварах мог рухнуть из-за нарушений правил полета и неисправности

В настоящий момент следователи рассматривают несколько версий крушения вертолета в Броварах Киевской области. Возможные причины авиакатастрофы Служба безопасности Украины (СБУ) назвала в Telegram.

В числе рассматриваемых версий — нарушение правил полета и техническая неисправность вертолета. Также причиной крушения могли стать умышленные действия с целью уничтожения воздушного судна, сообщили в ведомстве.

В СБУ отметили, что в результате трагедии, по предварительным данным, погибли по меньшей мере 16 человек, в числе которых — трое детей. «Руководство и весь коллектив СБУ выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших», — сказано в сообщении.