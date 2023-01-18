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11:49, 18 января 2023Бывший СССР

Число погибших при падении вертолета в Броварах увеличилось до 18

Число погибших при крушении вертолета в Броварах выросло до 18, среди них трое детей

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Число погибших при падения вертолета в Броварах выросло до 18 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он уточнил, что среди погибших трое детей. По его словам, в результате крушения воздушного судна также пострадали 29 человек, в том числе 15 детей.

О падении вертолета неподалеку от детского сада в Броварах стало известно утром 18 января. На месте катастрофы начался пожар. Позднее появилась информация о том, что в результате крушения погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД республики Юрий Лубкович.

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Георгий Нестеров
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