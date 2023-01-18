Глава МВД Украины и его заместитель погибли при падении вертолета под Киевом

Глава МВД Украины Монастырский и его первый зам погибли при крушении вертолета в Броварах

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович погибли при падении вертолета в городе Бровары под Киевом. Об этом в Telegram заявила Нацполиция Украины.

Всего, по словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, известно о 16 погибших в результате падения вертолета, среди них двое детей. Отмечается, что девять человек из числа жертв инцидента находились на борту вертолета.

Также, по данным полиции, 22 пострадавших в настоящее время находятся в больнице, 10 из них — дети.

О падении вертолета в районе детского сада в Броварах стало известно утром 18 января. В результате на месте авиакатастрофы начался пожар.