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11:19, 18 января 2023Бывший СССР

Глава МВД Украины и его заместитель погибли при падении вертолета под Киевом

Глава МВД Украины Монастырский и его первый зам погибли при крушении вертолета в Броварах
Денис Монастырский

Денис Монастырский. Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович погибли при падении вертолета в городе Бровары под Киевом. Об этом в Telegram заявила Нацполиция Украины.

Всего, по словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, известно о 16 погибших в результате падения вертолета, среди них двое детей. Отмечается, что девять человек из числа жертв инцидента находились на борту вертолета.

Также, по данным полиции, 22 пострадавших в настоящее время находятся в больнице, 10 из них — дети.

О падении вертолета в районе детского сада в Броварах стало известно утром 18 января. В результате на месте авиакатастрофы начался пожар.

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Алевтина Запольская
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