Вертолет упал под Киевом и вызвал пожар вблизи детского сада

Возле детского сада в Броварах Киевской области упал вертолет, учреждение загорелось

Вертолет упал в городе Бровары Киевской области, в результате загорелось здание детского сада, передает Telegram-канал «Суспильное» со ссылкой на киевскую полицию. В настоящий момент на месте работают бригады скорой помощи, людей эвакуируют.

Очевидцы, чьи слова приводит Telegram-канал «Политика страны», заявляют, что накануне отчетливо слышали звук двигателя вертолета, который пропал после взрыва.

Произошедшее подтвердили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. К настоящему моменту известно о пяти пострадавших.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают фортификационные сооружения рядом с Белоруссией. Совершенствуя оборудованные в апреле сооружения, украинские военные роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы.

