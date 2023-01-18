Вертолет упал под Киевом и вызвал пожар вблизи детского сада
Вертолет упал в городе Бровары Киевской области, в результате загорелось здание детского сада, передает Telegram-канал «Суспильное» со ссылкой на киевскую полицию. В настоящий момент на месте работают бригады скорой помощи, людей эвакуируют.
Очевидцы, чьи слова приводит Telegram-канал «Политика страны», заявляют, что накануне отчетливо слышали звук двигателя вертолета, который пропал после взрыва.
Произошедшее подтвердили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. К настоящему моменту известно о пяти пострадавших.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают фортификационные сооружения рядом с Белоруссией. Совершенствуя оборудованные в апреле сооружения, украинские военные роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы.