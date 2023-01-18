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10:02, 18 января 2023Бывший СССР

Вертолет упал под Киевом и вызвал пожар вблизи детского сада

Возле детского сада в Броварах Киевской области упал вертолет, учреждение загорелось

Кадр: Telegram-канал Magnolia TV

Вертолет упал в городе Бровары Киевской области, в результате загорелось здание детского сада, передает Telegram-канал «Суспильное» со ссылкой на киевскую полицию. В настоящий момент на месте работают бригады скорой помощи, людей эвакуируют.

Очевидцы, чьи слова приводит Telegram-канал «Политика страны», заявляют, что накануне отчетливо слышали звук двигателя вертолета, который пропал после взрыва.

Произошедшее подтвердили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. К настоящему моменту известно о пяти пострадавших.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают фортификационные сооружения рядом с Белоруссией. Совершенствуя оборудованные в апреле сооружения, украинские военные роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы.

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Василий Мека
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