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17:46, 17 января 2023Бывший СССР

Украина решила усилить оборонительные сооружения на границе с Белоруссией

NBC: ВСУ усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

По данным журналистов, совершенствуя оборудованные в апреле сооружения, украинские военные роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией, укрепляя стены полутораметровых траншей досками.

«Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления. Потенциальное наступление со стороны Белоруссии может начаться откуда угодно. Вот почему мы готовимся ко всем сценариям», — объяснил журналистам старший лейтенант ВСУ по имени Антон.

При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий выразил мнение, что наступление российских Вооруженных сил (ВС) может начаться с других направлений.

16 января в Белоруссии начались совместные летно-тактические учения подразделений ВС республики и России. В рамках тренировочных маневров военные обеих стран планируют отработать, в частности, высадку тактического десанта, ведение воздушной разведки, доставку грузов и эвакуацию раненых.

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Алевтина Запольская
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