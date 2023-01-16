В Белоруссии стартовали совместные с Россией летно-тактические учения

В Белоруссии стартовали летно-тактические учения подразделений ВС республики и России

В Белоруссии стартовали совместные летно-тактические учения подразделений вооруженных сил (ВС) республики и России. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.

Целью учений в ведомстве назвали «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач». Военнослужащие отработают высадку тактического десанта, ведение воздушной разведки, доставку грузов и эвакуацию раненых.

От России в учениях участвует воинское формирование воздушно-космических сил.

Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии были анонсированы 8 января. Проходить они будут с 16 января по 1 февраля. Отмечается также, что в учениях будут задействованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) ВС Белоруссии.

Киев наращивает силы на границе

Стягивание российской военной техники на территорию Белоруссии вызвало тревогу у украинского руководства. Однако в Пентагоне отметили, что США пока не видят у Минска намерений стать одной из сторон конфликта на Украине.

Заявления Пентагона не успокоили Киев: президент страны Владимир Зеленский призвал привести в готовность войска на границе с Белоруссией. Он отметил, что пока непосредственной угрозы со стороны соседней республики не наблюдается, но Украина должна быть готова к любым сценариям.

Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, но должны быть готовы как на границе, так и в областях Владимир Зеленский президент Украины

Часть украинских вооруженных сил, по словам посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, была переброшена к границе с Белоруссией.

13 января Служба безопасности Украины (СБУ) провела антидиверсионные учения в Ровненской области у границы с Белоруссией. По сюжету учений одна диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию страны, в то время как вторая захватывала энергообъект критической инфраструктуры города.

Условия учений в СБУ назвали «максимально приближенными к реальным».

Кроме того, как сообщил глава Ровненской области Виталий Коваль, весь периметр региона, граничащий с Белоруссией, был заминирован украинскими военными. На севере области, отметил он, уже строятся фортификационные сооружения — в их возведении помогают местные жители.

Минск готовится к провокациям

По словам первого заместителя госсекретаря Совета безопасности (СБ) республики Павла Муравейко, Белоруссия готова к любым провокациям со стороны Украины и фиксирует «все действия, в том числе неадекватные».

Так, 29 декабря 2022 года стало известно о падении украинской ракеты на территории Белоруссии. Как утверждают в республике, она была выпущена украинским комплексом ПВО С-300. Снаряд был сбит белорусской системой ПВО, а ее обломки нашли в районе деревни Горбаха Ивановского района.

МИД Белоруссии выразил протест послу Украины Игорю Кизиму и призвал Киев тщательно расследовать обстоятельства пуска ракеты.

В Минске отмечают, что после произошедшего уже пытались наладить диалог с Украиной по линии пограничных и оборонных ведомств, но пока не получили никаких результатов.

Ситуация у границ Белоруссии вызывает беспокойство у местных силовиков. Проблема, как отмечает замминистра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков, заключается не только в военных действиях, но и в том, что в них участвуют враждебно настроенные к белорусской власти граждане республики. В Минске считают, что они «выстраивают планы» по ее силовому свержению.