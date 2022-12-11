В Белоруссии оценили ситуацию у границ республики

Замглавы МВД Белоруссии Карпенков выразил обеспокоенность обстановкой у границ республики

Замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков оценил ситуацию у границ республики. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ.

Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью внутри республики находится под контролем, однако выразил обеспокоенность обстановкой у границ. «Конечно, настораживают, напрягают внешние контуры», — заявил Карпенков. Он заострил внимание на ситуации на Украине, а также на участии в боевых действиях формирований из числа белорусов, которые не поддерживают политику правительства государства. По его словам, они «выстраивают планы по силовому свержению действующей власти».

Помимо этого, Карпенко указал, что беспокойство вызывают войска НАТО, находящиеся у западной границы Белоруссии. «Конечно, это нас беспокоит. Внутренние войска являются основной ударной силой министерства внутренних дел. Ну и, конечно, мы встроены в систему национальной безопасности», — сказал он. Замминистра также заявил о готовности Белоруссии нанести ответный удар в случае попыток силовой смены власти в стране.

Ранее первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич заявил, что граница с Украиной вызывает наибольшую тревогу у властей Белоруссии. Он уточнил, что со стороны Минска нет предпосылок для нападения на Украину.

