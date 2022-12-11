В Белоруссии назвали «вызывающей тревогу» границу с Украиной

В Минобороны Белоруссии назвали границу с Украиной «вызывающей тревогу»

Наибольшую тревогу у властей Белоруссии вызывает граница с Украиной. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил республики, первый замминистра обороны Виктор Гулевич, чьи слова приводит телеканал СТВ.

«Мы уделяем внимание каждому из рубежей нашей родины, это северно-западное, западное направление и южное. Естественно, что набольшую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной», — сказал представитель Минобороны Белоруссии.

Гулевич уточнил, что Киев принял беспрецедентные меры для разрыва того, что связывало Украину и Белоруссию. Со стороны Минска, подчеркнул он, нет никаких предпосылок осуществления нападения на Украину.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал упущенное Киевом условие мира. По его мнению, Украина могла сохранить свою целостность, если бы реализовала Минские соглашения.