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15:53, 9 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко назвал упущенное условие мира на Украине

Лукашенко заявил, что Минские соглашения могли бы сохранить целостность Украины

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал упущенное Киевом условие мира. Он указал, что Украина могла сохранить свою целостность, если бы реализовала Минские соглашения. Главу государства цитирует БЕЛТА.

«Тогда можно было. Уже к этому времени, если бы пошли тем путем, что предлагал Путин, и договор был заключен. Сегодня, кроме Крыма, Украина была бы целостной», — сказал Лукашенко и подчеркнул, что тогда конфликта удалось бы избежать.

Ранее белорусский лидер предложил сторонам конфликта в тишине и спокойствии обсуждать украинский кризис. Он также уверен, что если от России будут требовать уйти «с Запорожья, Херсона и так далее», то переговоры не состоятся.

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Алиса Реброва
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