Лукашенко назвал упущенное условие мира на Украине

Лукашенко заявил, что Минские соглашения могли бы сохранить целостность Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал упущенное Киевом условие мира. Он указал, что Украина могла сохранить свою целостность, если бы реализовала Минские соглашения. Главу государства цитирует БЕЛТА.

«Тогда можно было. Уже к этому времени, если бы пошли тем путем, что предлагал Путин, и договор был заключен. Сегодня, кроме Крыма, Украина была бы целостной», — сказал Лукашенко и подчеркнул, что тогда конфликта удалось бы избежать.

Ранее белорусский лидер предложил сторонам конфликта в тишине и спокойствии обсуждать украинский кризис. Он также уверен, что если от России будут требовать уйти «с Запорожья, Херсона и так далее», то переговоры не состоятся.