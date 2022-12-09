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15:29, 9 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко предложил в тишине и спокойствии обсуждать кризис на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко предложил в тишине, спокойствии обсуждать кризис на Украине
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил в тишине и спокойствии обсуждать украинский кризис. Его слова о достижении мира на Украине передает БЕЛТА.

«Если хотите мира — надо сесть за стол переговоров и там в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы: кто что должен освободить — или Россия, или Украина. Если этих шагов нет, читай: они не хотят этих переговоров и разговоров», — сказал президент во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Он выразил уверенность в том, что если от Москвы будут требовать уйти «с Запорожья, Херсона и так далее», то это означает невозможность переговоров. По словам Лукашенко, данное предварительное условие является неприемлемым для России. Такие требования нельзя выдвигать по многим причинам, добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил о мелком и мерзком поступке экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Таким образом, глава государства прокомментировал ее слова о том, что Минския соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время. Как утверждает президент, он не ожидал такого выпада от Меркель.

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Кристина Есикова
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