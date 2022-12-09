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14:38, 9 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко ответил на слова Меркель о «Минске» фразой «она поступила мерзко»

Лукашенко назвал мерзкими заявления экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских соглашениях

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Заявив, что Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время, экс-канцлер Германии Ангела Меркель поступила мелко и мерзко. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала «Россия 24» в ответ на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Я этого не ожидал, и президент России сказал, что не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что при заключении Минских соглашений намерения Меркель и Петра Порошенко, занимавшего на тот момент пост главы Украины, были серьезными.

Ранее Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине «драгоценное время» и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже отметила, что Германия и весь коллективный Запад не планировали выполнять Минские соглашения. Вместо этого эти государства «накачивали оружием» киевский режим, добавила она.

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Варвара Кошечкина
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